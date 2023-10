V Neku odstranjujejo gorivne elemente iz reaktorja

Krško, 18. oktobra - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek), ki od 5. oktobra stoji zaradi puščanja cevi v primarnem sistemu, odstranjujejo gorivne elemente, ki tvorijo sredico reaktorja, tako da bi lahko do konca tedna vzpostavili razmere za zamenjavo poškodovanega dela cevovoda. Pričakujejo, da bo elektrarna znova v omrežju v sredini novembra.

Kot je v torek na svoji spletni strani objavil Nek, so priprave na iznos gorivnih elementov iz reaktorske posode končane in v naslednjih dneh bo vseh 121 gorivnih elementov, ki tvorijo sredico reaktorja, prestavljenih v bazen za izrabljeno gorivo.

Nato bodo v zadrževalnem hramu predvidoma konec tedna vzpostavljene razmere za natančne preglede manjšega cevovoda priključnega sistema reaktorja, za potrebne analize in zamenjavo, so navedli.

V sodelovanju z domačimi in mednarodnimi inštitucijami ter podjetji so sprejeli konservativno odločitev, da zamenjajo dela cevovoda na obeh linijah sistema. "Popravilo bo izvedlo podjetje Westinghouse, ki je originalni dobavitelj opreme. Njegova podpora bo domača industrija. Sodelovalo bo okvirno 100 izvajalcev del, ki bodo najprej opravili potrebna usposabljanja," so navedli.

Vsa dela bodo poleg Uprave RS za jedrsko varnost spremljale tudi pooblaščene organizacije. Potreben material, torej cevovode in reducirne elemente, ki izpolnjuje zahtevane standarde za vgradnjo v primarni krog elektrarne, v Neku pričakujejo v naslednjih dneh.

Kot so še sporočili, so si zadali cilj, da vsa dela opravijo strokovno in kakovostno v približno mesecu dni. Ponovno priključitev elektrarne v omrežje načrtujejo sredi novembra.