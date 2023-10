GZS: Ustavitev Neka bo vplivala na podatke o industrijski proizvodnji

Ljubljana, 16. oktobra - Ustavitev Nuklearne elektrarne Krško (Nek), ki so jo 5. oktobra zaradi poškodbe preventivno zaustavili, bo po ocenah GZS v oktobru in morda še v naslednjih mesecih zelo verjetno vplivala na še večji padec proizvodnje v oskrbi z električno energijo, plinom in paro. Ta je v prvih osmih mesecih medletno upadla za 35 odstotkov.