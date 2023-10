Nuklearna elektrarna Krško zaustavljena

Krško, 6. oktobra - Nuklearno elektrarno Krško (Nek) so zaustavili danes ob 5.30, potem ko se je v četrtek okoli 23. ure začelo postopno zmanjševanje moči reaktorja, so za STA pojasnili v Neku. Po zaustavitvi so se lotili iskanja vzroka puščanja, za natančno lociranje mesta puščanja pa bo po zadnjih informacijah potrebna hladna zaustavitev elektrarne.