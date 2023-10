V Neku našli mikrolokacijo puščanja, za odpravo napake predvidoma nekaj tednov

Krško, 9. oktobra - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) so našli mikrolokacijo puščanja, zaradi katerega so v četrtek začeli postopno zmanjševati moči reaktorja in elektrarno v petek ustavili. Kot so danes sporočili iz Neka, jih zdaj čakata analiza vzroka puščanja in priprava akcijskega načrta za odpravo odstopanja. Odprava napake bo predvidoma trajala nekaj tednov.

V elektrarni so ves čas prisotni tudi predstavniki Uprave RS za jedrsko varnost. Na spletnih straneh vlade so danes objavili, da je bila lokacija puščanja zaznana na manjšem cevovodu, ki je priključen na primarni sistem. "Lokacija poškodbe je na težje dosegljivem mestu, kar lahko vpliva na nadaljnje postopke popravila," so zapisali.

Osebje Neka po njihovih navedbah trenutno ugotavlja vzrok puščanja, v natančnejšo analizo vzroka puščanja pa so v nuklearki vključili tudi druge domače in tuje strokovne organizacije.

"Pri zagotavljanju jedrske varnosti je bistveno, da se ugotovi vzrok za nastali dogodek. Popravilo poškodbe brez odprave vzroka namreč dolgoročno ne zagotavlja jedrske varnosti, saj lahko pride do ponovitve dogodka. Uprava bo nadzirala aktivnosti iskanja vzroka za dogodek in posledično ustreznega popravila poškodbe," so poudarili v upravi.

Več informacij naj bi bilo znanih v naslednjih dneh, so še zapisali. V Neku so v današnjem sporočilu za javnost sicer pojasnili, da je trenutno še prezgodaj za oceno napovedi začetka ponovnega obratovanja elektrarne.

Iz Neka so v četrtek sporočili, da so zaznali povečano puščanje primarnega sistema znotraj zadrževalnega hrama, ki je bilo sicer še vedno pod mejno vrednostjo. V četrtek zvečer so začeli z nadzorovanim postopnim zmanjševanjem moči in v petek zjutraj je bila elektrarna izključena iz omrežja. Po pregledu so ugotovili, da je za natančno lociranje puščanja potrebno nadaljnje ohlajanje elektrarne do t. i. hladne zaustavitve, ki je bila vzpostavljena konec tedna.

Kot so pojasnili danes, hladna zaustavitev elektrarne pomeni, da elektrarna ne proizvaja električne energije in da sta bistveno znižana temperatura in pritisk v primarnem krogu, pogoji za varno delo pa so zagotovljeni. "Od prve indikacije puščanja je zagotovljena tudi jedrska varnost. Vse odločitve so in bodo temeljile na načelu konservativnosti in visoki varnostni kulturi, kar zagotavlja varnost zaposlenih, prebivalcev in okolja," so poudarili v Neku.

V upravi za jedrsko varnost so danes potrdili, da je zaustavitev potekala brez zapletov in po običajnih postopkih, ki se vsakokrat uporabljajo ob rednih remontih. "Celotna količina izpuščenega reaktorskega hladila iz primarnega sistema je zadržana v nepropustnem zadrževalnem hramu. Radioaktivnih izpustov, ki bi bili posledica puščanja ali zaustavitve elektrarne, ni bilo," so poudarili.