Odprt 11. Medisov natečaj za dosežke v medicini in farmaciji

Ljubljana, 1. julija - Mednarodna strokovna komisija je odprla že 11. razpis za Medisov natečaj, v okviru katerega vsako leto nagrajuje znanstvenoraziskovalne dosežke v medicini in farmaciji v srednji in jugovzhodni Evropi. Med letošnjimi novostmi sta širitev natečaja na Češko in Slovaško ter novo strokovno področje dermatologije, so sporočili iz družbe Medis.