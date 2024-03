Jure Urbančič iz UKC Ljubljana med prejemniki 10. mednarodne nagrade Medis

Ljubljana, 8. marca - V Narodni galeriji v Ljubljani so sinoči razglasili devet dobitnikov mednarodne nagrade Medis, ki jo že 10 let podeljujejo za raziskave na področju medicine in farmacije. Med njimi je tudi slovenski predstavnik iz UKC Ljubljana Jure Urbančič. Njegov znanstvenoraziskovalni prispevek je bil najboljši na področju pulmologije in alergologije.