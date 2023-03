Med prejemniki nagrade Medis tudi slovenski predstavnik iz UKC Ljubljana

Ljubljana, 10. marca - Na Ljubljanskem gradu so v četrtek razglasili devet dobitnikov mednarodne nagrade Medis, ki jo podeljujejo za raziskave na področju medicine in farmacije (International Medis Awards for Medical Research). Med prejemniki je tudi slovenski predstavnik, Vid Janša iz UKC Ljubljana. Njegov raziskovalni prispevek je bil najboljši s področja ginekologije.