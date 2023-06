Odprt deseti Medisov natečaj za dosežke v medicini in farmaciji

Ljubljana, 20. junija - Mednarodna strokovna komisija je deseto leto zaporedje razpisala Medisov natečaj v okviru katerega bo nagradila znanstvenoraziskovalne dosežke v medicini in farmaciji v srednji in jugovzhodni Evropi. Prijavijo se lahko zdravniki in farmacevti z devetih področij, ki so znanstvene članke objavili v uglednih mednarodnih revijah.