MZEZ Slovencem v tujini svetuje dodatno previdnost

Ljubljana, 17. oktobra - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) v luči razmer na Bližnjem vzhodu in nedavnih napadov v Franciji in Belgiji državljanom, ki se odpravljajo v tujino ali so že tam, svetuje dodatno previdnost. Poziva jih, naj se izogibajo območjem protestov, upoštevajo navodila lokalnih oblasti in redno preverjajo razmere na območjih, kamor potujejo.