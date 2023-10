Iz Izraela so v Slovenijo uspešno pripeljali na srcu operiranega otroka

Ljubljana, 12. oktobra - V začetku oktobra so iz Pediatrične klinike UKC Ljubljana v bolnišnico v Izraelu poslali otroka, ki je 3. oktobra tam uspešno prestal poseg na srcu. Načrtovali so, da se bo vrnil v začetku tega tedna, a je v Izraelu izbruhnila vojna. Otroka in družino so nato v sredo zvečer z zasebnim izraelskim letalskim podjetjem uspešno pripeljali v Ljubljano.