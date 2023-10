MZEZ: Na odhod iz Izraela trenutno čaka sedem Slovencev

Tel Aviv/Ljubljana, 11. oktobra - Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) so trenutno v stiku s 15 slovenskimi državljani, ki se nahajajo v Izraelu. Od tega se jih osem še ni odločilo glede odhoda iz države, ostalim pa glede na njihove osebne okoliščine pomagajo pri vrnitvi domov, so danes sporočili z MZEZ.