Golob: Nabiranje političnih točk neodgovorno do žrtev v Izraelu in Gazi

Ljubljana, 16. oktobra - Nabiranje notranjepolitičnih točk je neodgovorno do žrtev v Izraelu in Gazi, je v odgovoru na poslansko vprašanje Franca Breznika (SDS) danes dejal predsednik vlade Robert Golob. Premier je ob tem poudaril pomen zaščite civilistov, na poslančev poziv k opredelitvi do zahtev Levice in nevladnikov o priznanju Palestine pa se ni neposredno odzval.