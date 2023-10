Po ločitvi Sandoza od Novartisa Lek krepi svojo vlogo znotraj Sandoza

Ljubljana, 17. oktobra - Po ločitvi švicarskega proizvajalca generičnih in podobnih bioloških zdravil Sandoz od farmacevtskega velikana Novartis se bo položaj Leka znotraj skupine še okrepil, so na srečanju z novinarji zagotovili v vodstvu Leka. Obenem se s sočasnim delovanjem Novartisa in Sandoza v Sloveniji odpirajo velike razvojne priložnosti za Slovenijo.