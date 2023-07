Prenos dela Lekovih dejavnosti na novo družbo zaključen

Ljubljana, 3. julija - V globalnem procesu ločitve proizvajalca generičnih zdravil Sandoz od švicarskega farmacevtskega velikana Novartis je bil danes zaključen pravni postopek oddelitve družbe Lek. S tem so bile Lekove dejavnosti, povezane z razvojem in proizvodnjo inovativnih zdravil, prenesene na novoustanovljeno slovensko družbo Novartis, so sporočili iz Leka.