Sandoz z uvrstitvijo na borzo dokončno ločen od Novartisa

Basel/Ljubljana, 4. oktobra - Švicarski proizvajalec generičnih in podobnih bioloških zdravil Sandoz, katerega del je tudi ljubljanski Lek, se je dokončno ločil od švicarskega farmacevtskega velikana Novartis. Njegove delnice so od danes uvrščene na švicarsko borzo in, kot so sporočili iz podjetja, ima naložbeno bonitetno oceno, ki mu zagotavlja močan konkurenčni položaj.