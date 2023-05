V Leku na Prevaljah začeli postopke zapiranja proizvodnje

Prevalje, 31. maja - Potem ko je bil leta 2019 napovedan postopni zaključek proizvodnje antibiotikov v Lekovi tovarni na Prevaljah, lani poleti pa so zaprtje napovedali za konec letošnjega leta, so zdaj v Leku ta datum dokončno potrdili in danes s socialnimi partnerji začenjajo dogovarjanje glede 220 zaposlenih. Del globalnega operativnega centra bo v Slovenj Gradcu.