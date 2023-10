ZN želijo zagotoviti 294 milijonov dolarjev pomoči za prebivalce Gaze in Zahodnega brega

New York, 13. oktobra - ZN so v četrtek pozvali k zagotovitvi 294 milijonov dolarjev pomoči, ki bi bila namenjena reševanju najnujnejših potreb prebivalcev Gaze in okupiranega Zahodnega brega. Sredstva, ki bodo namenjena za pomoč več kot 1,2 milijona ljudem, so nujna, saj so humanitarne organizacije v regiji ostale brez zadostnih sredstev za odziv na potrebe prebivalcev.