Po napadu Hamasa v Evropi narašča število antisemitskih dejanj

London/Pariz/Berlin/Dunaj, 12. oktobra - Odkar so pripadniki palestinskega gibanja Hamas v soboto izvedli napad na Izrael, je v nekaterih državah naraslo število antisemitskih dejanj. V Veliki Britaniji so od nedelje do torka zabeležili skoraj 90, v Franciji pa več kot sto tovrstnih dejanj. Omenjeni državi in Nemčija so v luči dogajanja v Izraelu tudi okrepile varnost judovskih ustanov.