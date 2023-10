Svet EU za naslovitev vpliva prekarnega dela na duševno zdravje

Bruselj, 9. oktobra - Svet EU je danes potrdil prve ugotovitve o vplivu dela na duševno zdravje, pri čemer se je osredotočil na prekarne oblike zaposlitev. Kot so sporočili iz Bruslja, je Svet EU ob tem države članice in Evropsko komisijo pozval k promociji duševnega zdravja in preventivnim dejavnostim za njegovo izboljšanje.