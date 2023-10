Ljubljanska občina s kampanjo za osveščanje o duševnem zdravju

Ljubljana, 3. oktobra - Na Mestni občini Ljubljani so zagnali kampanjo obveščanja o pomenu duševnega zdravja, oblikah pomoči in o potrebi po zmanjševanju stigme na tem področju. Del kampanje, ki nosi naslov Tudi junakinje in junaki potrebujejo pomoč, bo med drugim niz podkastov z različnimi sogovorniki, ki jih bo vodila Nina Gaspari.