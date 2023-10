Na simpoziju o psihoterapiji otrok pobuda za vključitev vsebin o skrbi za duševno znanje v fakultetni študij

Ljubljana, 3. oktobra - Na simpoziju o psihoterapiji otrok in mladostnikov so strokovnjaki pozvali k vključitvi vsebin o skrbi za duševno zdravje v predmetnik fakultetnega študija na vseh smereh, ki usposabljajo za delo z otroki in mladostniki. Opozorili so tudi, da se stiske povečujejo, čakalne vrste za strokovno obravnavo pa da so nesprejemljivo dolge, so sporočili.