Na Poljskem napoved zmage PiS, a vrnitev Tuska je izziv

pripravil Luka Krek

Varšava, 11. oktobra - Na Poljskem bodo v nedeljo parlamentarne volitve. Kampanjo so poleg političnih delitev zaznamovale migracije, odnosi z EU in vojna v Ukrajini. Zmaga se znova obeta vladajoči konservativni stranki Zakon in pravičnost (PiS), a vrnitev nekdanjega premierja Donalda Tuska v poljsko politiko predstavlja izziv. Oblikovanje vlade utegne biti zapleteno.