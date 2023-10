Evropski poslanci danes tudi o aktu o svobodi medijev

Strasbourg, 3. oktobra - Evropski poslanci bodo danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljali in glasovali o stališču parlamenta glede akta o svobodi medijev ter o reviziji večletnega finančnega okvirja. Popoldne so med drugim na dnevnem redu razprave o trgovinskih odnosih s Kitajsko ter razmerah na Kosovu in v Gorskem Karabahu.