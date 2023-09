Kuleba: Spor med Ukrajino in Poljsko zaradi žita škodi obema državama

Kijev, 28. septembra - Zaostrovanje spora med Kijevom in Varšavo glede izvoza ukrajinskega žita je škodljivo za obe državi, je danes opozoril ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Poljska in Ukrajina nimata druge izbire, kot da to vprašanje razrešita, je poudaril, poročajo tuje tiskovne agencije.