Zaradi nasprotovanja Poljske in Madžarske skupna izjava voditeljev EU brez omembe migracij

Granada, 6. oktobra - Zaradi nasprotovanja Poljske in Madžarske v sklepni izjavi današnjega neformalnega vrha EU v Granadi ni dela o migracijah. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je zato objavil ločeno izjavo, v kateri je poudaril, da so migracije evropski izziv, ki potrebuje evropski odgovor. Izjavo, ki poziva k odločnemu ukrepanju, so podprli drugi voditelji.