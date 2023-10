Na Hrvaškem letos že več kot sto milijonov turističnih nočitev

Zagreb, 3. oktobra - Turisti na Hrvaškem so od začetka leta do konca septembra ustvarili 18,7 milijona prihodov in več kot 102 milijona nočitev. To je deset odstotkov več prihodov in dva odstotka več nočitev kot v enakem obdobju lani ter enak rezultat kot v rekordnem letu 2019, so danes sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti.