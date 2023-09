Spomladi več turističnih potovanj in nočitev

Ljubljana, 22. septembra - Prebivalci Slovenije, stari vsaj 15 let, so v drugem četrtletju opravili okoli 1,9 milijona turističnih potovanj, od tega 1,7 milijona zasebnih, potem ko so jih v enakem obdobju lani okoli 1,4 milijona. Na zasebnih potovanjih so ustvarili šest milijonov prenočitev, 19 odstotkov več kot v lanskem drugem četrtletju.