Na hrvaških letališčih v sedmih mesecih za petino več potnikov

Zagreb, 18. septembra - Hrvaška letališča so v prvih sedmih mesecih leta sprejela 6,1 milijona potnikov, kar je 20,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Samo julija so jih našteli skoraj dva milijona, kar je za 12,7 odstotka več kot v sedmem mesecu lani. Julija so več potnikov sprejela vsa letališča razen reškega.