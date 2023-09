Na Hrvaškem v osmih mesecih boljši turistični obisk

Zagreb, 6. septembra - Hrvaška je v osmih mesecih letos zabeležila 16,2 milijona turističnih prihodov in 88,5 milijona nočitev. To je za osem oz. dva odstotka več kot v enakem obdobju lani in enako kot v rekordnem letu 2019. Avgusta pa je bilo turističnih nočitev za dva odstotka manj kot avgusta lani, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti.