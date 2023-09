Iz hišnega pripora izpustili še enega osumljenca v aferi Katargate

Bruselj, 29. septembra - Antonia Panzerija, nekdanjega evroposlanca iz Italije in enega glavnih osumljencev v korupcijski aferi Katargate, ki je lani močno pretresla Evropski parlament, so danes izpustili iz hišnega pripora, je sporočilo belgijsko tožilstvo. Ob tem mora ostati v Belgiji in ne sme stopiti v stik z drugimi osumljenci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.