Italijansko sodišče odobrilo izročitev evropskega poslanca Belgiji

Neapelj, 17. maja - Sodišče v Neaplju je v torek odobrilo zahtevo Belgije za izročitev italijanskega evropskega poslanca Andrea Cozzolina, osumljenega vpletenosti v podkupovalno afero Katargate v Evropskem parlamentu. Njegovi odvetniki so se na odločitev že pritožili, zato so izročitev odložili do končne odločitve vrhovnega sodišča, ki pa ima za to na voljo 30 dni.