Belgijski tožilci Evi Kaili dovolili odstraniti elektronsko sledilno napravo

Bruselj, 25. maja - Grški evroposlanki Evi Kaili, ki je bila do aretacije v preiskavi korupcijske afere Katargat tudi podpredsednica Evropskega parlamenta, so dovolili odstraniti elektronsko sledilno napravo na gležnju, je danes sporočilo belgijsko tožilstvo. Do sojenja so jo prav tako izpustili iz hišnega pripora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.