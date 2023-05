Belgijsko tožilstvo dva osumljenca v aferi Katargate izpustilo iz hišnega pripora

Bruselj, 9. maja - Belgijsko tožilstvo je danes sporočilo, da so iz hišnega pripora pogojno izpustili belgijskega evropskega poslanca Marca Tarabello in italijanskega parlamentarnega pomočnika Francesca Giorgija, osumljenca v t. i. aferi Katargate v Evropskem parlamentu. Oba sicer uradno ostajata v priporu in bosta še naprej pod nadzorom, so ob tem pojasnili.