Osrednja tema letošnjega Tedna otroka bo radovednost otrok

piše Polona Šega

Ljubljana, 30. septembra - Tradicionalni Teden otroka prvi teden oktobra, letos od 2. do 8. oktobra, se bo kot običajno osredotočil na težave, s katerimi se soočajo otroci in njihovi starši, skrbniki, zagovorniki in učitelji. Osrednja tema pa bo radovednost otrok, o kateri bodo spregovorili tudi na posvetu v ponedeljek.