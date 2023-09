Civilna družba z zadržki do predlogov evropskega akta o umetni inteligenci in uredbe za preprečevanje spolne zlorabe otrok

Ljubljana, 19. septembra - Domače in tuje nevladne organizacije opozarjajo na negativne posledice predlogov evropskega akta o umetni inteligenci in uredbe za preprečevanje spolne zlorabe otrok. Če bosta sprejeta v trenutni obliki, bosta med drugim kršila pravico do svobode in varnosti, zasebnega in družinskega življenja ter varstva osebnih podatkov, menijo nevladniki.