Varuh in več organizacij pozivajo, naj se v središče izobraževanja postavi otroka

Ljubljana, 28. septembra - Več organizacij, ki spremljajo predloge in razprave o načrtovani prenovi nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, je pozvalo naj se v središče postavi otroka, njegove pravice in koristi. Šolski sistem premalo poudarka namenja mehkim veščinam, je v njihovem imenu sporočil Varuh človekovih pravic.