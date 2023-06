Namestnik varuha človekovih pravic pozval k ničelni toleranci do nasilja nad otroki

Ljubljana, 14. junija - Namestnik varuha človekovih pravic, odgovoren za otrokove pravice pri Varuhu človekovih pravic, Jože Ruparčič je na srečanju s predstavniki nevladnih organizacij pozval k ničelni toleranci do nasilja nad otroki. Ruparčič je opozoril, da je nasilje nad otroki v porastu in da je pogosto skrito med štirimi stenami, so zapisali v sporočilu za javnost.