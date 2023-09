Državni sekretar Trbič in ministrica Švarc Pipan z načelnicami koroških upravnih enot o stanju in obnovi po poplavah

Ravne na Koroškem/Radlje ob Dravi/Dravograd, 27. septembra - Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Jure Trbič in pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan sta se v okviru vladnega obiska Koroške sestala z načelnicami koroških upravnih enot. Te so pripravljene na večji pripad zadev, a ga še ne zaznavajo. Pogovor je sicer tekel tudi o načrtovanju nadaljnjih ukrepov in stanju na terenu.