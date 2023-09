Vlada na Prevaljah začela obisk na Koroškem

Prevalje, 27. septembra - Na Prevaljah se je s srečanjem z županom Matijo Tasičem začel današnji obisk vlade na Koroškem. Premier Robert Golob, infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, obrambni minister Marjan Šarec in minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se bodo z županom pogovarjali o odpravi posledic avgustovskega neurja in obnovi prevaljskega vodovoda.