Vlada ob obisku na Koroškem o obnovi po katastrofalnih poplavah

Slovenj Gradec, 27. septembra - Vlada bo danes obiskala Koroško. Predsednik vlade Robert Golob in ministri se bodo srečali z župani koroških občin, predstavniki gospodarstva, podjetniki in drugimi. Rdeča nit pogovorov bo obnova regije po katastrofalnih avgustovskih poplavah, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Potem bo v Slovenj Gradcu sledila še seja vlade.