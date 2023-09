V ujmi prizadeta Koroška ob vladnem obisku pričakuje konkretne odgovore

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec, 26. septembra - Vlada premierja Roberta Goloba bo v sredo obiskala Koroško. Občine, gospodarstvo in prebivalci regije od obiska pričakujejo predvsem konkretne odgovore na odprta vprašanja, povezana s sanacijo. Še naprej so v ospredju tudi zahteve po hitri cesti in podpori za konkurenčno gospodarstvo, zaskrbljujoča je demografska slika.