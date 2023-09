Grčijo ponovno prizadele poplave

Atene, 27. septembra - V nekaterih delih Grčije je neurje Elias danes privedlo do poplav ter povzročilo izpad električne energije in ohromilo promet. Močno deževje je prizadelo predvsem otok Evboja, prebivalce vasi Sotirio blizu mesta Larisa pa so popoldne preventivno evakuirali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.