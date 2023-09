Poplave v Grčiji terjale najmanj 15 življenj

Atene, 10. septembra - Grški gasilci so danes ob podpori vojske nadaljevali reševanje več sto ljudi v vaseh v osrednjem delu države, ki so jih od sveta odrezale poplave, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Število smrtnih žrtev vodne ujme je naraslo na 15, pogrešajo še dva človeka, so pozno popoldne sporočile pristojne oblasti.