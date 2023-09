Vodostaji rek po poplavah v Grčiji upadajo

Atene, 12. septembra - Na območjih osrednje Grčije, ki so jih prizadele poplave, vodostaji rek danes še naprej upadajo. Kljub odtekanju poplavnih voda pa ostaja zaprta glavna avtocesta med Atenami in Solunom, tudi železniški promet in oskrba z električno energijo sta ponekod še motena, poroča nemška tiskovna agencija dpa.