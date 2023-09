V Grčiji nadaljujejo reševanje na območjih, odrezanih od sveta

Atene, 9. septembra - V osrednji Grčiji, ki so jo po neurju prizadele uničujoče poplave, so gasilci ob pomoči vojske tudi danes nadaljevali reševanje ljudi iz vasi, odrezanih od sveta. Doslej so uspeli spraviti na varno več kot 2850 ljudi, vendar jih na stotine še naprej ostaja ujetih na prizadetih območjih. Težave povzroča reka Pineios, ki je dosegla predmestje Larise.