Fijavž obljublja zaščito zaposlenih pred šikaniranjem in normalizacijo razmer v uredništvu

Ljubljana, 27. septembra - V. d. odgovorne urednice informativnega programa prvega programa TVS Polona Fijavž pred izrekanjem uredništva o podpori njenemu imenovanju poudarja, da bo zaposlene zaščitila pred šikaniranjem in poskrbela za normalizacijo razmer v uredništvu. "Spoštljivi medčloveški odnosi in zaupanje so ključni za profesionalno delovanje uredništva," poudarja.