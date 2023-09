ZNP: Ravnanje vodstva RTVS napad na demokracijo

Ljubljana, 23. septembra - Ravnanje sedanjega vodstva Radiotelevizije Slovenija (RTVS) po mnenju Združenja novinarjev in publicistov (ZNP) predstavlja pogrom nad novinarsko in uredniško profesionalnostjo in avtonomijo. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, gre za "frontalni napad na demokracijo", ki bi ga morali najvišji predstavniki države nemudoma ustaviti.