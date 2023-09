Na TVS v informativnem programu prvega programa v zadnjih dneh več sprememb

Ljubljana, 26. septembra - Na TVS so v informativnem programu 1. sporeda v zadnjih dneh uvedli več sprememb na mestih urednikov in voditeljev. Pripravljajo tudi vsebinske osvežitve informativnih oddaj, ki jih gledalci že poznajo. Dnevnik bo poleg Saše Krajnca, Jasmine Jamnik in Katarine Veselič Golob spet vodila Elen Batista Štader, Valentina Plaskan in Nejc Krevs pa ne več.