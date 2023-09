Po kadrovskih spremembah v informativnem programu TVS poslanci SDS zahtevajo razpravo o RTVS na odboru za kulturo

Ljubljana, 27. septembra - Po spremembah na mestih urednikov in voditeljev v informativnem programu 1. programa TVS v SDS zahtevajo nujno sejo odbora za kulturo o razmerah na RTVS. Prepričani so, da je po izvolitvi nove uprave RTVS prišlo do "kadrovskega cunamija". Predlagajo, naj odbor pozove vodstvo RTVS k ustavitvi "neutemeljenih čistk" in zaščiti novinarske avtonomije.