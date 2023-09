Upravno sodišče zavrnilo tožbo glede odstrela medvedov

Ljubljana, 27. septembra - Upravno sodišče je zavrnilo tožbo nevladne organizacije Alpe Adria Green (AAG) zoper odstrel 230 medvedov v letošnjem letu, zato se lahko ta zdaj nadaljuje, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor. Dovoljenje za odstrel so sicer izdali 13. aprila, a ga je upravno sodišče po vloženi tožbi 23. maja z začasno odredbo zadržalo.